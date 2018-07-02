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Жителям Ижевска могут разрешить покупать в автобусе несколько билетов за раз

17:45, 02 июля, 2018
Анна Торхова
17:45, 02 июля, 2018
Анна Торхова
284
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#проезд
284
0

Для этого горожанам необходимо принять участие в опросе на сайте ИПОПАТ.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Ижевска могут разрешить покупать несколько билетов в автобусе за раз. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТа.

На сайте компании горожане могут выбрать, разрешить ли оплачивать бесконтактной банковской картой проезд нескольких пассажиров в течение одной поездки.

В целях безопасности и ошибок, на сегодняшний день пассажир может оплатить картой только 1 билет за каждый рейс.

Голосование стартовало 2 июля и продлится до 10 июля.

Также напомним, с 1 июля в Ижевске снизили стоимость проезда в городских автобусах при оплате банковской картой. 

17:45, 02 июля, 2018
Анна Торхова
284
0
#Ижевск\n#ИПОПАТ\n#Удмуртия\n#проезд

 

 

 


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