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Сильная жара продержится в Удмуртии до середины недели

15:00, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
15:00, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#жара\n#погода в Удмуртии\n#ливни\n#погода в Ижевске
Фото: pixabay.com
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К пятнице столбики термометров опустятся до 24-29 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В начале недели температура воздуха в Удмуртии будет достигать 30-34 градусов. К пятнице жара ослабнет, столбики термометров опустятся до 24-29 градусов по Цельсию, сообщается на странице Удмуртского Гидрометцентра в фейсбуке.

«В первые дни недели будет жарко, максимальная температура в послеобеденные часы будет превышать 30 градусов, достигая 33-34 градусов в тени. В среду ожидается до 30-32 градусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность ливней есть практически всю неделю, но они будут разнообразными по интенсивности и территориальному охвату. Если 2 и 3 июля вероятны кратковременные и локальные послеобеденные дожди, то в среду они будут носить более повсеместный характер и могут быть не только после обеда.

«Ливневые дожди будут сопровождаться грозами. При грозах возможно кратковременное усиление ветра, град», - уточнили в Гидрометцентре.

15:00, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
294
0
#Ижевск\n#погода\n#грозы\n#Удмуртия\n#жара\n#погода в Удмуртии\n#ливни\n#погода в Ижевске

 

 

 


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