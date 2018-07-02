Сильная жара продержится в Удмуртии до середины недели

К пятнице столбики термометров опустятся до 24-29 градусов по Цельсию.

Ижевск. Удмуртия. В начале недели температура воздуха в Удмуртии будет достигать 30-34 градусов. К пятнице жара ослабнет, столбики термометров опустятся до 24-29 градусов по Цельсию, сообщается на странице Удмуртского Гидрометцентра в фейсбуке.

«В первые дни недели будет жарко, максимальная температура в послеобеденные часы будет превышать 30 градусов, достигая 33-34 градусов в тени. В среду ожидается до 30-32 градусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность ливней есть практически всю неделю, но они будут разнообразными по интенсивности и территориальному охвату. Если 2 и 3 июля вероятны кратковременные и локальные послеобеденные дожди, то в среду они будут носить более повсеместный характер и могут быть не только после обеда.

«Ливневые дожди будут сопровождаться грозами. При грозах возможно кратковременное усиление ветра, град», - уточнили в Гидрометцентре.