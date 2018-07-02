Ижевск претендует на звание «Город России»

Столица Удмуртии принимает участие в конкурсе на определение самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск принимает участие в конкурсе «Город России». Как сообщается на официальном сайте проекта, с помощью интернет-голосования жители страны определят самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город.

Целю конкурса является «поддержка национального развития и самосознания поколений, сохранение культурно-исторического наследия российской государственности».

Голосование проходит на сайте город-россии.рф до 30 декабря 2018 года. На данный момент Ижевск занимает 65 место из 83. За столицу Удмуртии проголосовало 1 282 человека. Лидером списка является Владикавказ – 246,9 тыс. голосов.