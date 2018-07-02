Существенного похолодания на территории Удмуртии не ожидается

В конце недели погода станет менее жаркой, временами с дождями и грозами.

Ижевск. Удмуртия. Существенного похолодания на территории Удмуртии в ближайшее время не ожидается. Об этом на своей странице в фейсбуке написала руководитель отдела метеорологических прогнозов в Удмуртский ЦГМС Алла Шумихина.

По ее словам, в конце недели погода станет менее жаркой, временами с дождями и грозами.

«Погода на неделе будет разной, в конце недели менее жаркой, временами с дождями и грозами. Существенного похолодания пока не ожидается. Лето продолжается», - написала Шумихина.

Отметим, что в понедельник, 2 июля, ожидается до 33 градусов по Цельсию.