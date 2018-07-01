play
pause
  • $ 62.76 ↓
  • € 72.99 ↓

В Ижевске 15 тыс человек посетили татарский национальный праздник Сабантуй

12:40, 01 июля, 2018
12:40, 01 июля, 2018
186
0
#Ижевск\n#Сабантуй\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
186
0

Мероприятия прошли на спортивном комплексе «Чекерил» в субботу, 30 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 тыс человек посетили татарский национальный праздник Сабантуй. Мероприятия прошли на спортивном комплексе «Чекерил» в субботу, 30 июня, сообщает пресс-служба Ижевска.

В столицу Удмуртии приехали делегации и творческие коллективы из Башкирии, Татарстана и нескольких районов республики.

Участники Сабантуя пробовали свои силы в конно-спортивных скачках по пересеченной местности, национальной борьбе «Көрәш», традиционных играх и состязаниях, посещали национальные подворья, посмотрели концерт с участием творческих коллективов Ижевска, Удмуртии и Татарстана, угощались блюдами национальной кухни.

Завершился праздник награждением и чествованием Батыра татарской национальный борьбы «Көрәш», по традиции в качестве приза он получил барана.

Наша справка:

Название праздника «Сабантуй» происходит от тюркских слов: сабан - плуг и туй - праздник. У всех земледельческих народов самыми ответственными этапами считались сев и жатва. Их начало и успешное завершение издавна отмечались празднествами. Сабантуй также знаменует собой пробуждение земли, славит труд землепашцев, демонстрирует богатую самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство татарского народа.

12:40, 01 июля, 2018
186
0
#Ижевск\n#Сабантуй\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
18239

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

11922
11:00, 27 июня, 2018

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

9305
17:25, 30 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

7886
09:44, 29 июня, 2018

Гроза и град ожидаются в Ижевске в ближайшее время

6632
13:08, 25 июня, 2018

Ведущего Первого канала ждет дисциплинарное взыскание за мат в прямом эфире

18:42, 26 июня, 2018
3566

В Госдуме России ответили на заявление о «краже» названия «Русь»

2717
12:15, 24 июня, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2313
16:32, 27 июня, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

2250
18:37, 30 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2229
14:51, 27 июня, 2018

Германия одержала победу над Швецией в матче ЧМ-2018 по футболу

10:00, 24 июня, 2018
2386

ФИФА завела дело против двух футболистов из сборной Швейцарии

2186
12:00, 24 июня, 2018

В пригороде Дублина автомобиль въехал в толпу людей, собравшихся у церкви

2052
15:52, 25 июня, 2018

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

2033
18:53, 27 июня, 2018

Эрдогана переизбрали на пост президента Турции

1960
09:20, 25 июня, 2018

Мультимедиа

Кофемолка – выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

29 июня, 2018

Удмуртия в минуту: проблемы Восточного поселка в Ижевске и цены на билеты «Ижавиа»

28 июня, 2018