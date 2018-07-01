Мероприятия прошли на спортивном комплексе «Чекерил» в субботу, 30 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 тыс человек посетили татарский национальный праздник Сабантуй. Мероприятия прошли на спортивном комплексе «Чекерил» в субботу, 30 июня, сообщает пресс-служба Ижевска.

В столицу Удмуртии приехали делегации и творческие коллективы из Башкирии, Татарстана и нескольких районов республики.

Участники Сабантуя пробовали свои силы в конно-спортивных скачках по пересеченной местности, национальной борьбе «Көрәш», традиционных играх и состязаниях, посещали национальные подворья, посмотрели концерт с участием творческих коллективов Ижевска, Удмуртии и Татарстана, угощались блюдами национальной кухни.

Завершился праздник награждением и чествованием Батыра татарской национальный борьбы «Көрәш», по традиции в качестве приза он получил барана.

Наша справка:

Название праздника «Сабантуй» происходит от тюркских слов: сабан - плуг и туй - праздник. У всех земледельческих народов самыми ответственными этапами считались сев и жатва. Их начало и успешное завершение издавна отмечались празднествами. Сабантуй также знаменует собой пробуждение земли, славит труд землепашцев, демонстрирует богатую самобытную культуру, хлебосольство и гостеприимство татарского народа.