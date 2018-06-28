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Более 60% земельных участков в Удмуртии не имеют точных границ

15:35, 28 июня, 2018
Анна Торхова
15:35, 28 июня, 2018
Анна Торхова
496
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля
496
0

Из 749 тыс. наделов процедуру межевания прошли менее 300 тыс.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 63% земельных участков не имеют точных границ. Из 749 тыс. наделов процедуру межевания прошли только 278 тыс., сообщает пресс-служба кадастровой палаты республики.

По состоянию на 1 июня уточненные границы имеют 48 тыс. участков земель сельскохозяйственного назначения и 218 тыс. земель населенных пунктов.

Отметим, владельцы участков не обязаны проводить процедуру межевания. Однако точное определение границ является гарантией прав собственников и сводит к минимуму возникновение земельных споров с соседями. Также это позволяет уплачивать налог исходя из реальной площади земельного участка.

15:35, 28 июня, 2018
Анна Торхова
496
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#земля

 

 

 


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