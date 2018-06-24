Удмуртия заряжает: в Москве пройдет фестиваль удмуртской культуры «Гербер»

В программе запланированы национальные обряды, народные игры, танцы, мастер-классы от известных спортсменов.

Москва. В Москве 1 июля пройдет фестиваль национальной культуры Удмуртии «Гербер». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В программе фестиваля - традиционные удмуртские обряды, народные игры, танцы, песни, соревнования, мастер-классы от известных спортсменов. Гости смогут попробовать фирменные удмуртские перепечи и загадать желание Тол Бабаю. Изюминкой станет мастер-класс от женского футбольного клуба «Торпедо-Ижевск».

Кроме того, желающие смогут поучаствовать во II Открытом шахматном турнире и получить звание «Чемпиона Гербера по шахматам 2018 года».

Благодаря лыжному симулятору, разработанному VR/AR-лабораторией Boxglass, на фестивале можно прокатиться по одной из трасс горнолыжного курорта «Нечкино». Во время спуска «лыжник» зарабатывает виртуальную валюту - «удмурткоины». Участник, собравший максимальное количество очков, получит специальный приз.

Кроме этого, все гости смогут отправиться в виртуальный тур по Музею-усадьбе Петра Чайковского.

Отметим, отдельные зоны фестиваля продемонстрируют туристический, спортивный и инвестиционный потенциал региона: сделано в Удмуртии, Удмуртия Заряжает и Удмуртия - территория спорта.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 22:00 в саду «Эрмитаж».