В Удмуртии 70 котельных остались без электроэнергии

Всего от энергоснабжения отключили более 3,5 тыс. абонентов.

Ижевск. Удмуртия. На начало июня в Удмуртии из-за долгов электроэнергию не получают 3769 абонентов. Общая сумма задолженности составила более 122 млн рублей, сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Энергосбыт Плюс».

Только по итогам мая 676 жителей и 132 организации остались без энергоснабжения.

Из 525 котельных республики в настоящее время обесточено 70, большая часть из которых находится в Глазове - 35 котельных. Их общая задолженность за ресурсы превысила 29 млн рублей.