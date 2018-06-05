Удмуртия опустилась на три строчки в рейтинге регионов по экологической эффективности бизнеса

Лидером оказалась Чувашия.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в первую десятку регионов страны по экологической и энергетической эффективности бизнеса. По сравнению с прошлым годом, республика опустилась на 3 строчки и заняла в рейтинге 6 место, сообщает агентство «Интерфакс-ЭРА».

Субъекты оценивали по пяти показателям: энерго-ресурсная эффективность, в котором Удмуртия получила 97,4%, технологическая - 108,8%, а также экосистемная - 200,8%. Показатели отражают энергию, ресурсы, отходы и выбросы на единицу произведенной продукции, затраченной энергии. Таким образом, первые места в списке заняли регионы, набравшие наибольший процент.

Для сравнения, лидер рейтинга – Чувашия, получила 112%, 107,9% и 261% соответственно.

Динамика эффективности предприятий Удмуртии увеличилась на 0,53%, а прозрачность, то есть процент раскрытых показателей, составил 54,6%. Отметим, у лидера данный показатель равен 52,5%.

Последними в списке оказались Иркутская, Новосибирская и Магаданская области. Москва расположилась на 58 месте.