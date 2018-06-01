Самым холодным началом лета за всю историю Ижевска может стать 1 июня 2018 года

Самым жарким этот день в XXI веке был в 2015 году.

Ижевск. Удмуртия. Пятница, 1 июня 2018 года, станет самым холодным 1 июня с сначала XXI века. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, этот день также может стать самым холодным началом лета за всю историю наблюдений в Ижевске.

В предыдущие два года первый день календарного лета также был холоднее норм, но не настолько - дневная температура воздуха поднималась до 15-22 °С. В 2018 году в ночь на 1 июня в Удмуртии отметили 0...-1 °С, днем температура поднимется не выше 5-7 °С. Напомним, 1 июня в Ижевске выпал снег.

Как отмечает Гидрометцентр республики, самое жаркое 1 июня в XXI веке отмечено в 2015 году, в среднем за сутки 24 °С, что на 9 градусов теплее нормы, дневная температура воздуха поднялась до 30 °С. Сегодня средняя температура окажется на 11-12 °С ниже нормы. Данная аномалия считается крупной.

Впереди ещё одна холодная ночь, а потом - постепенное повышение температуры воздуха. К 4 июня 2018 года до +16..+21 °С на территории республики.