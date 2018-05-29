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Изображение фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой появилось на самолёте

17:43, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
17:43, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
664
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Руслайн\n#Алина Загитова\n#самолет
Фото: www.instagram.com/rossiya_airlines
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Авиакомпания «РусЛайн» представила Airbus A319 в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.

Ижевск. Удмуртия. Изображение фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой появилось на самолёте авиакомпании «РусЛайн». Компания представила Airbus A319 в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.

Полет. Стиль. Спорт! - новая уникальная ливрея "России". Друзья, мы рады представить вам Airbus A319 в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту. Ливрея реализована с целью поддержки российских спортсменов и сборных, укрепления сплоченности болельщиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни. В качестве основных элементов "спортивной" ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика - футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, которые объединили в себе зимние, летние, командные и индивидуальные виды спорта, являющиеся одними из наиболее любимых российской аудиторией болельщиков. Все элементы стилизованы путем полигональной графики, перекликающейся со стилистикой ливреи "Зенитолета", и гармонично интегрированы в фирменную ливрею авиакомпании - для создания единого эффекта движения и полета. Мы еще не выбрали название этому самолету, поэтому предлагаем вам принять участие в нашем конкурсе! Придумайте ваше название, состоящее из одного слова и опубликуете его под нашим постом. Автору самого оригинального, интересного и звучного названия мы вручим модель самолета Airbus A319. #rossiyaairlines #настроениепутешествий #авиакомпанияроссия #россиятвойполет

3,202 Likes, 399 Comments - Авиакомпания "Россия" (@rossiya_airlines) on Instagram: "Полет. Стиль. Спорт! - новая уникальная ливрея "России". Друзья, мы рады представить вам Airbus..."

Такое оформление самолета сделано для того, чтобы поддержать спортсменов, укрепить сплоченность болельщиков и поднять спортивный дух.

На авиалайнере также изображены гимнастка, футболист и хоккеист.

17:43, 29 мая, 2018
Диана Ворончихина
664
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Руслайн\n#Алина Загитова\n#самолет

 

 

 


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