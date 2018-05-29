Авиакомпания «РусЛайн» представила Airbus A319 в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.

Ижевск. Удмуртия. Изображение фигуристки из Удмуртии Алины Загитовой появилось на самолёте авиакомпании «РусЛайн». Компания представила Airbus A319 в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту.

Такое оформление самолета сделано для того, чтобы поддержать спортсменов, укрепить сплоченность болельщиков и поднять спортивный дух.

На авиалайнере также изображены гимнастка, футболист и хоккеист.