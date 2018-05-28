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Два дополнительных поезда будут курсировать между Ижевском и Москвой в июньские праздники

17:00, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
17:00, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
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#ГЖД\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#поезда
Фото: пресс-служба Ижевского региона ГЖД
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Это связано с увеличением спроса на билеты.

Ижевск. Удмуртия. Два дополнительных поезда будут курсировать между Ижевском и Москвой в июньские праздники. Как сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД, это связано с повышением спроса на билеты в этот период.

- поезд № 225/226 отправится из Ижевска 8 июня в 20:05, прибудет в Москву 9 июня в 15:57. Из Москвы состав отправится 10 июня в 01:20, прибудет в Ижевск 10 июня в 21:20;

- поезд № 297/298 отправится из Ижевска 12 июня в 09:46, прибудет в Москву 13 июня в 04:10. Из Москвы состав отправится 13 июня в 09:20, прибудет в Ижевск 14 июня в 05:56.

17:00, 28 мая, 2018
Диана Ворончихина
271
0
#ГЖД\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#поезда

 

 

 


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