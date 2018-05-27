Усиление ветра ожидается в Удмуртии 27 мая

Порывы могу достигать 15-20 м/с.

Ижевск. Удмуртия. Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается в Удмуртии в воскресенье, 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

28 мая будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха в Ижевске ночью +5, +7 градусов по Цельсию, днем +11, +13.

29 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +1, +3, заморозки на почве до -2°, днем +15, +17.