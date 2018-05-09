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В двух районах Удмуртии проведут лесоустройство

14:00, 09 мая, 2018
Георгий Поветкин
14:00, 09 мая, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Вавож\n#Грахово\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Таксация лесов в Граховском и Вавожском районах не проводилась более 20 лет.

Ижевск. Удмуртия. Суд Ижевска возложил на Минприроды обязанности по лесоустройству в Вавожском и Граховском районах. Речь идет о таксации лесов на площади 65,3 тыс. га, говорится в сообщении прокуратуры.

«Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов не реже 1 раза в 10 лет», - говорится в сообщении.

Однако средний срок давности по Вавожскому лесничеству составляет 21 год, по Граховскому - 20 лет.

14:00, 09 мая, 2018
Георгий Поветкин
276
0
#Ижевск\n#Вавож\n#Грахово\n#Прокуратура\n#Минприроды\n#Удмуртия

 

 

 


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