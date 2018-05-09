В двух районах Удмуртии проведут лесоустройство

Таксация лесов в Граховском и Вавожском районах не проводилась более 20 лет.

Ижевск. Удмуртия. Суд Ижевска возложил на Минприроды обязанности по лесоустройству в Вавожском и Граховском районах. Речь идет о таксации лесов на площади 65,3 тыс. га, говорится в сообщении прокуратуры.

«Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов не реже 1 раза в 10 лет», - говорится в сообщении.

Однако средний срок давности по Вавожскому лесничеству составляет 21 год, по Граховскому - 20 лет.