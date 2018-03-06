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Снежно и ветрено будет в Удмуртии во вторник

07:30, 06 марта, 2018
07:30, 06 марта, 2018
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#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима
Фото: Flickr
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На дорогах снежные заносы.

Ижевск. Удмуртия. Снежно и ветрено будет в Удмуртии во вторник, 6 марта. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Утром ожидается до -10 градусов по Цельсию, днем – от -6 до -11 градусов.

 «Днем 6 марта по республике и в Ижевске усиление северо-западного ветра (порывы 15-17 м/с). Слабая метель. На дорогах снежные заносы», - предупреждают спасатели.

Правоохранители попросили жителей республики по возможности отказаться от поездок за город.

07:30, 06 марта, 2018
537
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#снег\n#зима

 

 

 

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