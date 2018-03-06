На дорогах снежные заносы.

Ижевск. Удмуртия. Снежно и ветрено будет в Удмуртии во вторник, 6 марта. Об этом со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Утром ожидается до -10 градусов по Цельсию, днем – от -6 до -11 градусов.

«Днем 6 марта по республике и в Ижевске усиление северо-западного ветра (порывы 15-17 м/с). Слабая метель. На дорогах снежные заносы», - предупреждают спасатели.

Правоохранители попросили жителей республики по возможности отказаться от поездок за город.