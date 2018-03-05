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В Камбарке закрыли несанкционированную переправу через Каму

11:42, 05 марта, 2018
Анна Торхова
11:42, 05 марта, 2018
Анна Торхова
461
0
#безопасность\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#закон\n#Кама\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
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Водители, не желая ехать по платному мосту, проторили дорогу по льду, толщина которого может не выдержать веса авто.

Камбарка. Удмуртия. Несанкционированную переправу через Каму в районе Камбарки закрыли. Об этом на аппаратном совещании у главы региона рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

Напомним, ранее, водители, не желая платить за проезд по мосту, проторили дорогу в обход переправы. За безопасность этой дороги никто не отвечает, а толщина льда вполне может не выдержать веса авто.

Начальник регионального ГУ МЧС отметил, что чрезвычайных происшествий допущено не было.

11:42, 05 марта, 2018
Анна Торхова
461
0
#безопасность\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#закон\n#Кама\n#автомобиль

 

 

 

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