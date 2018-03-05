В Камбарке закрыли несанкционированную переправу через Каму

Водители, не желая ехать по платному мосту, проторили дорогу по льду, толщина которого может не выдержать веса авто.

Камбарка. Удмуртия. Несанкционированную переправу через Каму в районе Камбарки закрыли. Об этом на аппаратном совещании у главы региона рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

Напомним, ранее, водители, не желая платить за проезд по мосту, проторили дорогу в обход переправы. За безопасность этой дороги никто не отвечает, а толщина льда вполне может не выдержать веса авто.

Начальник регионального ГУ МЧС отметил, что чрезвычайных происшествий допущено не было.