МЧС Удмуртии: паводок в 2018 году будет сложным

Активное таяние снега начнётся после 8 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Грядущий паводок в Удмуртии будет сложным. Об этом на аппаратном совещании у главы региона рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республики Петр Фомин.

По его словам, активное таяние снега начнётся после 8 апреля.

«В этом году паводок будет сложный, потому что март у нас холодный. Бурное таяние начнётся после праздника Пасхи», — отметил Фомин.

Ранее прогнозировалось спокойное прохождение весеннего половодья в связи с небольшим количеством выпавшего за зиму снега.