Сильный снегопад надвигается на Удмуртию

Неблагоприятная погода ожидается 4 марта с 19:00 до 19:00 5 марта.

Ижевск. Удмуртия. Сильные снегопады ожидаются в Удмуртии в воскресенье и понедельник. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погода настигнет республику 4 марта с 19:00 и продержится до 19:00 5 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ожидается слабая метель, местами гололед, на дорогах снежные заносы. Водителям советуют воздержаться от дальних поездок на личном автомобиле и при необходимости воспользоваться общественным транспортом.

«Дал распоряжение всем руководителям коммунальных служб: Управление по благоустройству и транспорту, Служба благоустройства и дорожного хозяйства, подрядные организации по уборке и содержанию городских дорог, а также управляющие компании Ижевска должны быть приведены в полную готовность. С началом снегопада весь спецтранспорт направить на расчистку улиц, тротуаров и дворов города. Горожанам советую завтра принять во внимание ситуацию и заранее планировать свой маршрут», - сообщил на своей странице в Facebook глава Ижевска Юрий Тюрин.