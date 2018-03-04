Разработки «ИжГЭТ» планируется использовать за пределами Удмуртии

Несколько городов намерены приобрести комплекс для измерения тока утечки, который был разработан в «ИжГЭТ».

Ижевск. Удмуртия. Разработки «ИжГорЭлектроТранс» планируется использовать за пределами Удмуртии. Об этом стало известно по итогам технической конференции, которая проходила в республике с 27 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, несколько городов выразили желание приобрести комплекс для измерения тока утечки, который был разработан и используется в «ИжГЭТ». Также интерес гостей вызвал проект по серийному производству модернизированных трамваев марки Т-3К-Иж.

Кроме того, «ИжГЭТ» намерено сотрудничать с одним из промышленных предприятий Донецкой Народной Республики. Специалисты поделятся опытом ремонта трамваев по технологии, используемой в Ижевске.