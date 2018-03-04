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Из-за ремонта теплотрассы на улице Металлистов в Ижевске приостановят движение транспорта

14:04, 04 марта, 2018
Анна Торхова
14:04, 04 марта, 2018
Анна Торхова
553
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#отопление\n#ремонт\n#теплотрасса
553
0

Также 5 марта с 09:00 до 22:00 в жилых домах и соцобъектах, прилегающих к теплотрассе, отключат горячую воду.

Ижевск. Удмуртия. На улице Металлистов в Ижевске временно приостановят движение транспорта. На участке дороги пройдут работы по ремонту теплотрассы, сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

Так, 5 марта с 09:00 до 17:00 6 марта движение закроют в районе дома №34 по улице Металлистов.

6 марта с 17:00 до 17:00 7 марта будет закрыта одна полоса проезжей части улицы Металлистов по направлению движения к улице 50 лет ВЛКСМ.

Кроме того, 5 марта с 09:00 до 22:00 в жилых домах и соцобъектах, прилегающих к теплотрассе, отключат горячую воду.

«В этот период теплоснабжение объектов будет осуществляться под давлением обратного трубопровода теплосети, без закрытия элеваторных узлов абонентов», - уточняется в сообщении.

Отметим, на трассе поменяют 35 м. труб.

14:04, 04 марта, 2018
Анна Торхова
553
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#отопление\n#ремонт\n#теплотрасса

 

 

 

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