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Снег и ветер придут на территорию Удмуртии в понедельник

12:18, 02 марта, 2018
Георгий Поветкин
12:18, 02 марта, 2018
Георгий Поветкин
1022
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#снег\n#погода в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
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Выходные в республике будут холодными со слабым ветром.

Ижевск. Удмуртия. Снег и ветер придут на территорию Удмуртии в понедельник. По информации регионального Гидрометцентра, выходные в республике будут холодными со слабым ветром.

«В выходные дни сохраняется холодная погода со слабым ветром и небольшой вероятностью слабого снега местами – южные и центральные районы окажутся под влиянием антициклона, северные – под влиянием фронтального раздела. В ночное время прогнозируется -17, -23 градуса по Цельсию, днем -6,-11 градусов.

В воскресенье ближе к вечеру в большинстве районов начнется снег. В понедельник ожидается снежная погода, усилится ветер, днем потеплеет до 0, -5 градусов.

«Наиболее интенсивные осадки преимущественно в виде снега (местами не исключен мокрый снег) ожидаются во второй половине дня 5 марта и в ночь на 6 марта», - сообщают синоптики.

«6 марта в тылу циклона начнется очередное похолодание. В ночь на 7 марта температура воздуха по предварительному анализу составит -17,-22 градуса, днем -8, -13 градусов.

12:18, 02 марта, 2018
Георгий Поветкин
1022
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#ветер\n#погода в Удмуртии\n#снег\n#погода в Ижевске

 

 

 

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