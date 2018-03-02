Выборы-2018: как проголосовать в Ижевске, если вы прописаны в Кезском районе?

Корреспондент «Сусанина» узнала, как и где можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Ижевск. Удмуртия. 18 марта пройдут президента России. Принять участие в них смогут все граждане, в том числе жители Удмуртии, вне зависимости от того, где он они находятся в день голосования.

Для того, чтобы проголосовать по месту нахождения, нужно подать заявление о включение в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно в трех местах: в участковой избирательной комиссии, на портале «Госуслуги» и в любом многофункциональном центре.

Мы решили отправиться в одну из участковых избирательных комиссий Ижевска и подать заявление.

Выборы-2018: как проголосовать по месту нахождения? Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-02.

Для подачи заявления при себе нужно иметь паспорт. Ваше имя вбивают в реестр, распечатывают документ и ставят печать. Вся процедура занимает около 5 минут.

«Нужно подойти с паспортом в любую участковую избирательную комиссию, заполнить заявление для голосования по месту пребывания. И потом с этим же заявлением подойти в эту же комиссию 18 марта», - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 1/07 Евгения Степанова.

Как ранее отметил руководитель администрации главы Удмуртии Сергей Смирнов, введение возможности голосования по месту нахождение, «сделает участие в выборах более доступным».

Заявление о включении список избирателей по месту нахождения принимаются до 12 марта.

На сайте «Госуслуги» подать заявление можно следующим образом.