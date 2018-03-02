  • $ 56.43 ↑
  • € 68.88 ↓

Каждая третья женщина Удмуртии нашла свою вторую половинку после 20 лет

09:20, 02 марта, 2018
Анна Торхова
09:20, 02 марта, 2018
Анна Торхова
658
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Женский день
Фото: pixabay.com
658
0

В 2017 году в возрасте от 22 до 26 лет замуж вышли 2937 представительницы прекрасного пола.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года каждая третья женщина Удмуртии вышла замуж в возрасте от 22 до 26 лет. Это 2937 представительницы прекрасного пола, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

До 18 лет в брак вступили 73 девушки.

На 1 января 2017 года в Удмуртии проживало 818 559 женщин, что составляло 54% от общего числа населения. При этом 67% - жительницы городов.

Средний возраст дам составил 41 год. Для сравнения, средний возраст женщин в России – 42 года.

На 1000 женщин в Удмуртии приходится 853 мужчины. Особенно различие в численности становится заметно после 35 лет.

Отметим, традиционно девочек рождается меньше, чем мальчиков. В 2017 году в регионе родилось 17877 малышей, из которых 8595 девочек.

Продолжительность жизни у женщин составила 77 лет, а у мужчин – 65 лет. Самая высокая продолжительность жизни женщин среди субъектов Приволжского федерального округа отмечена в Татарстане - 79 лет.

09:20, 02 марта, 2018
Анна Торхова
658
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Женский день

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

10:08, 27 февраля, 2018
11391

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

11133
12:34, 01 марта, 2018

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова завоевала золото Олимпийских Игр в Пхенчхане

8951
08:46, 23 февраля, 2018

75 первоклассников пойдут в новую школу в Ижевске

5702
15:40, 25 февраля, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

5219
15:45, 01 марта, 2018

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

19:24, 27 февраля, 2018
2617

Выплаты при рождении первого ребенка не будут облагать налогом

2496
20:43, 23 февраля, 2018

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2429
15:14, 25 февраля, 2018

Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпиада в Пхёнчхане

2360
10:59, 25 февраля, 2018

Бизнесмен из «Лондонского списка» вернулся в Россию

2222
14:25, 24 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
13578

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2827
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2403
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2335
20:00, 24 февраля, 2018

Заявление Стива Джобса о приеме на работу продадут на аукционе в Америке

2213
10:00, 23 февраля, 2018

Мультимедиа

Выборы-2018: как проголосовать по месту нахождения?

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

01 марта, 2018

Чемпионат WorldSkills Russia-2018 в Удмуртии

01 марта, 2018