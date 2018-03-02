Каждая третья женщина Удмуртии нашла свою вторую половинку после 20 лет

В 2017 году в возрасте от 22 до 26 лет замуж вышли 2937 представительницы прекрасного пола.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года каждая третья женщина Удмуртии вышла замуж в возрасте от 22 до 26 лет. Это 2937 представительницы прекрасного пола, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

До 18 лет в брак вступили 73 девушки.

На 1 января 2017 года в Удмуртии проживало 818 559 женщин, что составляло 54% от общего числа населения. При этом 67% - жительницы городов.

Средний возраст дам составил 41 год. Для сравнения, средний возраст женщин в России – 42 года.

На 1000 женщин в Удмуртии приходится 853 мужчины. Особенно различие в численности становится заметно после 35 лет.

Отметим, традиционно девочек рождается меньше, чем мальчиков. В 2017 году в регионе родилось 17877 малышей, из которых 8595 девочек.

Продолжительность жизни у женщин составила 77 лет, а у мужчин – 65 лет. Самая высокая продолжительность жизни женщин среди субъектов Приволжского федерального округа отмечена в Татарстане - 79 лет.