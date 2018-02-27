Удмуртия планирует решить 45% проблем дорог Глазова

Республика намерена подписать соглашение с глазовским предприятием и Росатомом.

Глазов. Удмуртия. 45% дорог Глазова планируют отремонтировать за счет дополнительных средств. Об этом на сессии Госсовета Удмуртии во вторник, 27 февраля, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам министра финансов Станислава Евдокимова, полученные деньги направят на ремонт дорог Глазова. Александр Бречалов отметил, что это беспрецедентный проект. «Основной триггер Глазова – это дороги. И мы с предприятием ЧМЗ, с Росатомом вели переговоры», - сообщил глава. Ожидается, что соглашение будет подписано 1 марта. Бюджет может дополнительно получить 422 млн рублей.