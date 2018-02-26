Глава Удмуртии провел прием, посвящённый Дню защитника Отечества

На мероприятие были приглашены ветераны, участники локальных войн, руководители военно-патриотических объединений.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл государственный приём, посвящённый Дню защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В Резиденцию пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных войн, руководителей военно-патриотических объединений, представителей правоохранительных органов, кадетов.





Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Думаю, для вас, как и всех россиян, лучшим подарком на нынешний праздник стали выступления на Олимпиаде Алины Загитовой и нашей «красной машины». Преодоление себя было свойственно советским людям, оно свойственно и сегодняшним россиянам. Очень символично, что такие важные победы случились в дни празднования Дня защитника Отечества. Мне приятно, что сегодня здесь присутствуют представители нескольких поколений. Хорошо, что сейчас над нами мирное небо, но вызовов очень много. Противостояние продолжается, в том числе в информационной сфере. И нам всегда необходимо быть начеку», - сказал глава.

Он подчеркнул исключительную важность военно-патриотического воспитания детей и молодёжи и сообщил, что необходимо в ближайшее время собрать всех заинтересованных, чтобы объединить реализуемые сегодня в этом направлении проекты и сформулировать единую концепцию.

Александр Бречалов вручил ветеранам войны памятные часы, а группе офицеров за заслуги в области законности и охраны правопорядка - удостоверения и знаки заслуженных работников правоохранительных органов Удмуртской Республики. Несколько человек за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю безупречную службу Указом главы стали заслуженными работниками здравоохранения Удмуртии.

За высокий профессионализм и ответственность, проявленные при ликвидации последствий обрушения секции девятиэтажного жилого дома в городе Ижевске, медалями и нагрудными знаками отмечены шесть сотрудников Главного управления МЧС России по Удмуртии.