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В Удмуртии построят первую мусоросортировочную станцию

11:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
11:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы
Фото: pixabay.com
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На создание объекта направят 55 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится первая мусоросортировочная станция. На её строительство направят 55 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Станция появится до конца 2018 года и будет работать в составе Увинского кустового полигона ТБО.

На строительство Удмуртия получит 44,8 млн рублей федеральных субсидий, 9,95 млн рублей регион выделит из своего бюджета и 0,5 млн рублей из бюджета Увинского района.

«Сортировка отходов позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду в указанных районах на 8 – 15%. Это значит, что  в хозяйственный оборот будет вовлекаться ежегодно до 3 тыс. тонн вторичных ресурсов», - рассказал министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов.

Отметим, Удмуртия стала одним из 18 регионов, который получит деньги из федерального бюджета за счет утилизационного сбора.

Наша справка: экологический сбор выплачивают организации, которые не утилизируют товары и упаковки, потерявшие потребительские свойства. Собранные деньги возвращаются в субъекты России на создание мощностей по утилизации и переработке мусора.

11:00, 23 февраля, 2018
Анна Торхова
892
0
#Ижевск\n#Ува\n#Удмуртия\n#мусор\n#отходы

 

 

 

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