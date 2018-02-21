Навесы появятся на 20 посадочных платформах поездов пригородного сообщения в Удмуртии

Кроме того, в 2018 году начнется строительство павильона на станции Чад Ижевского региона железной дороги.

Ижевск. Удмуртия. На 20 платформах пригородного сообщения в Удмуртии установят навесы. Кроме того, в 2018 году начнется строительство павильона на станции Чад Ижевского региона железной дороги, сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики.

В 2017 году навесы появились на 88 посадочных платформах поездов. Также проведен капитальный ремонт пассажирского здания на станции Игра.

Отметим, на сегодняшний день отремонтировано и оборудовано архитектурными формами 75% пригородных платформ Ижевского региона.