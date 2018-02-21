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С 1 апреля в Удмуртии введут ограничения на движение грузовиков по трассам

12:45, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
12:45, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
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#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии
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Запреты будут действовать при неблагоприятной погоде в случае снижения несущей способности дороги.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 1 апреля вводятся ограничения на движение транспорта по трассам. Как сообщает пресс-служба Миндортранса республики, запреты будут действовать при неблагоприятной погоде в случае снижения несущей способности дороги.

С 1 по 30 апреля 2018 года временно ограничат движение автомобилей, у которых превышена допустимая нагрузка на ось и полная масса.

В период с 20 мая по 31 августа ограничения введут на дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Запрет будет действовать при температуре воздуха выше 32 градусов Цельсия и только для тяжеловесного транспорта. Передвигаться при указанных условиях «тяжеловесам» можно лишь с 22:00 до 09:00.

С 15 сентября по 14 октября установят ограничение на движение по дорогам с гравийным и переходным типом покрытия, относящимся к IV и V технической категории или находящимися вне категории. Это будет касаться только тех автомобилей, у которых превышена допустимая нагрузка на ось.

Отметим, разрешения на перевозку крупногабаритного и тяжелого груза выдаются Минтрансом Удмуртии при условии возмещения вреда, причиняемого дорожному покрытию.

12:45, 21 февраля, 2018
Анна Торхова
320
0
#дороги\n#Ижевск\n#транспорт\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии

 

 

 

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