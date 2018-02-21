Мужчина планировал получить 2 500 000 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Бывший сотрудник правоохранительных органов потребовал у жителя Ижевска взятку, надеясь на его неграмотность. Мужчина планировал получить 2 500 000 рублей, сообщает пресс-служба Устиновского районного суда Ижевска.

Подсудимый потребовал от сотрудника одного из строительных управлений деньги и пообещал, что решит вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. Взятку 28-летний житель Удмуртии передавать в органы МВД не собирался.

Злоумышленник ввел в заблуждение сотрудника управления о своих возможностях решить этот вопрос и понадеялся на его юридическую неграмотность.

Однако сразу после передачи денег бывшего правоохранителя задержали.

Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условно и штраф в размере 400 тыс. рублей.