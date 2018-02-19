Сотрудники рассказывают горожанам о предстоящих выборах.

Ижевск. Удмуртия. Члены избиркомов начали ходить по домам жителей Удмуртии. Сотрудники рассказывают жителям о предстоящих выборах президента России, сообщает ГТРК «Удмуртия».

Поквартирный обход сотрудники совершают вечером, но не позже 21:00. Каждый член комиссии обязан предъявлять удостоверение.

Информирование горожан будет проходить в три этапа. С 16 по 20 февраля сотрудники рассказывают о голосовании по месту нахождения, на втором этапе – с 25 по 28 февраля жителей ознакомят со списком избирателей. 3 этап с 9 по 12 марта – приглашение на выборы.

Напомним, проголосовать можно не только по месту жительства, но и по месту нахождения. Заявление можно написать на портале госуслуг, а также подать в МФЦ, а с 25 февраля и в участковые комиссии.

Если по состоянию здоровья нет возможности самостоятельно прийти на участок, то с 8 марта можно подать заявление о голосовании на дому.