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      Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными

      15:48, 19 февраля, 2018
      15:48, 19 февраля, 2018
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      #дороги\n#авто\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: Wikimedia Commons
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      0

      Сильнее всего снегопады будут ближайшей ночью и в первой половине вторника.

      Ижевск. Удмуртия. Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

      «До пятницы территория Удмуртии будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Снег в рабочие дни ожидается ежедневно различной интенсивности, преимущественно небольшой», - говорится в сообщении.

      Сильнее всего снегопады будут ближайшей ночью и в первой половине вторника, 20 февраля. В пятницу погода переменится, в субботу, 24 февраля, осадков уже не ожидается.

      Кроме того, в течение недели будет холодать, в ночь на пятницу, 23 февраля, ожидается до -18, -23 градусов по Цельсию, местами до -26 градусов. В День защитника Отечества воздух прогреется до -10, -15 градусов.

      В связи с грядущими снегопадами сотрудники Госавтоинспекции региона попросили водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах.

      15:48, 19 февраля, 2018
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      #дороги\n#авто\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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