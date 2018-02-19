Сильнее всего снегопады будут ближайшей ночью и в первой половине вторника.

Ижевск. Удмуртия. Ближайшие дни в Удмуртии будут снежными. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«До пятницы территория Удмуртии будет находиться под влиянием циклонической деятельности. Снег в рабочие дни ожидается ежедневно различной интенсивности, преимущественно небольшой», - говорится в сообщении.

Сильнее всего снегопады будут ближайшей ночью и в первой половине вторника, 20 февраля. В пятницу погода переменится, в субботу, 24 февраля, осадков уже не ожидается.

Кроме того, в течение недели будет холодать, в ночь на пятницу, 23 февраля, ожидается до -18, -23 градусов по Цельсию, местами до -26 градусов. В День защитника Отечества воздух прогреется до -10, -15 градусов.

В связи с грядущими снегопадами сотрудники Госавтоинспекции региона попросили водителей и пешеходов быть более внимательными на дорогах.