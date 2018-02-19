Первая организация по взысканию долгов «ГНК-Инвест» появилась в республике в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появилось еще одно коллекторское агентство ООО «Центр правовой поддержки». Первая такая организация была зарегистрирована в республике летом прошлого года, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Напомним, коллектор не имеет права беспокоить должника в рабочие дни с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные – с 20:00 до 09:00. В течение месяца коллектор может встречаться с должником не более двух раз, отправлять максимум 16 сообщений и звонить не больше 8 раз.

Также взыскатель не должен без письменного согласия должника общаться с его родственниками, членами семьи, коллегами по работе и так далее.

Отметим, надзор за коллекторами осуществляет федеральная служба судебных приставов России.