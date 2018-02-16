А в ближайшие дни сохранится сухая погода.

Ижевск. Удмуртия. Ночи в Удмуртии станут теплее. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра республики.

В ночь на субботу, 17 февраля, температура воздуха составит -13, -18 градусов Цельсия. В ночь на воскресенье -11, -16 градусов, а на понедельник -9, -14.

В ближайшие дни в регионе сохранится сухая погода. В северных районах может пройти слабый снег.

Температура воздуха днем существенно не изменится и составит -4, -9 градуса Цельсия.

В первые дни следующей недели синоптики прогнозируют снег.