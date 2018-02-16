В Удмуртии пятница станет самым теплым днем рабочей недели

Осадков в республике не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пятницa, 16 февраля, станет самым теплым днем недели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ночью столбики термометров опускались до -18, а местами и до -23 градусов по Цельсию. Днем будет значительно теплее – от -4 до -9 градусов.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с», - уточняют синоптики.