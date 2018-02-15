В Кезском районе на 30 суток приостановили деятельность полигона ТБО

На территорию сливали жидкие бытовые отходы.

Кез. Удмуртия. В Кезском районе на 30 суток приостановили эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО). На территории не соблюдаются санитарные нормы, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В ходе проверки специалисты выявили факт слива жидких бытовых отходов. Кроме того, территория полигона не ограждена, нет осушительной траншеи, не проводится контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы, шума. Также на полигоне складируются отходы, не покрытые слоем грунта.

На время ограничений ТКО будут вывозить на территорию в Якшур-Бодьинском районе.