Осадков в Удмуртии в ближайшие дни не ожидается

Лишь местами может пролетать слабый снег.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие дни в Удмуртии существенных осадков не ожидается. По данным Удмуртского Гидрометцентра, лишь местами может пролетать слабый снег.

«Сохранится преимущественно сухая, <…> тихая погода с существенными контрастами между ночными и дневными температурами воздуха», - отмечают синоптики.

По ночам столбики термометров будут опускаться до -15, -20 градусов по Цельсию. Местами может похолодать до -25 градусов. Днем ожидается от -5 до -9 градусов.