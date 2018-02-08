День переждать: жители Удмуртии берут в долг до зарплаты в среднем около 8 тыс рублей

Больше всех «занимают» москвичи.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии по итогам 2017 года берут в долг до зарплаты в среднем 8 486 рублей. Возглавили рейтинг москвичи, которые «занимают» около 18,8 тыс. рублей, сообщает национальное бюро кредитных историй.

В топ-40 регионов по динамике роста займа до зарплаты Удмуртия расположилась на 36 месте.

На второй строчке списка после златоглавой оказались жители Московской области (15,7 тыс. рублей), а на третьей – жители Санкт-Петербурга (14,7 тыс. рублей).

Меньше всего в долг берут в Кемеровской области (7,5 тыс. рублей) и Забайкальском крае (7,8 тыс .рублей).

В целом по России наивысшие темпы роста среднего размера микрозайма отмечены среди людей от 25 до 29 лет – на 21,2% и моложе 25 лет – на 18,6%.