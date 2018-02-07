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      Впервые самым популярным авто в России стала Lada Vesta

      11:42, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      11:42, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      998
      0
      #Ижевск\n#рейтинг\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#продажи\n#автомобиль
      Фото: http://www.izhavto.ru/
      998
      0

      За январь модель приобрели 6696 покупателей.

      Ижевск. Удмуртия. По итогам января самым продаваемым автомобилем в России стала «Лада Веста». Как пишет Автостат, модель приобрели 6696 покупателей, а спрос увеличился на 63,8%.

      Рост продаж связан с появлением на рынке нового универсала «Лада Веста» SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross.

      На втором месте по популярности авто среди россиян оказалась «KIA Rio». Спрос на неё увеличился на 15,6%, до 6582 машин. На третьей строчке расположилась «LADA Granta» – 5315 реализованных моделей (+14,9%). В топ-10 также попали кроссовер «Hyundai Creta», седан «Volkswagen Polo», а также модель «KIA Sportage», желающих приобрести которую стало в два раза больше. За ней расположился «Hyundai Solaris», кроссовер «Renault Duster» и лифтбек «Skoda Rapid».

      Рейтинг самых популярных моделей авто в России замыкает «Лада Ларгус» с показателем в 2268 проданных машин и увеличением продаж на 45,2%.

      11:42, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      998
      0
      #Ижевск\n#рейтинг\n#АвтоВАЗ\n#Удмуртия\n#продажи\n#автомобиль

       

       

       

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