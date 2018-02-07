Впервые самым популярным авто в России стала Lada Vesta

За январь модель приобрели 6696 покупателей.

Ижевск. Удмуртия. По итогам января самым продаваемым автомобилем в России стала «Лада Веста». Как пишет Автостат, модель приобрели 6696 покупателей, а спрос увеличился на 63,8%.

Рост продаж связан с появлением на рынке нового универсала «Лада Веста» SW и его внедорожной версии Vesta SW Cross.

На втором месте по популярности авто среди россиян оказалась «KIA Rio». Спрос на неё увеличился на 15,6%, до 6582 машин. На третьей строчке расположилась «LADA Granta» – 5315 реализованных моделей (+14,9%). В топ-10 также попали кроссовер «Hyundai Creta», седан «Volkswagen Polo», а также модель «KIA Sportage», желающих приобрести которую стало в два раза больше. За ней расположился «Hyundai Solaris», кроссовер «Renault Duster» и лифтбек «Skoda Rapid».

Рейтинг самых популярных моделей авто в России замыкает «Лада Ларгус» с показателем в 2268 проданных машин и увеличением продаж на 45,2%.