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      Похолодание начнется в Удмуртии в пятницу

      15:18, 05 февраля, 2018
      15:18, 05 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: Pexels
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      К концу недели осадки прекратятся.

      Ижевск. Удмуртия. Похолодание начнется в Удмуртии в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

      Столбики термометров в ночь на субботу опустятся до -15, -20 градусов по Цельсию.

      Синоптики напомнили, что понедельник, 5 февраля, в республике будет снежным.

      «Завтра прогнозируется временами небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра до 12 метров в секунду», - говорится в сообщении.

      Ветер ослабнет в середине недели. 7 и 8 февраля возможен слабый снег, а к концу недели осадки прекратятся.

      В ближайшие дни по ночам будет холодать до -7, -12 градусов, днем столбики термометров не будут опускаться ниже -3, -8 градусов.

      15:18, 05 февраля, 2018
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      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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