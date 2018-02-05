К концу недели осадки прекратятся.

Ижевск. Удмуртия. Похолодание начнется в Удмуртии в пятницу, 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Столбики термометров в ночь на субботу опустятся до -15, -20 градусов по Цельсию.

Синоптики напомнили, что понедельник, 5 февраля, в республике будет снежным.

«Завтра прогнозируется временами небольшой снег, слабая метель, на дорогах снежные заносы, порывы ветра до 12 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Ветер ослабнет в середине недели. 7 и 8 февраля возможен слабый снег, а к концу недели осадки прекратятся.

В ближайшие дни по ночам будет холодать до -7, -12 градусов, днем столбики термометров не будут опускаться ниже -3, -8 градусов.