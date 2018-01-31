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      Ближайшей ночью в Удмуртии серьезно похолодает

      13:23, 31 января, 2018
      13:23, 31 января, 2018
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      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
      Фото: Pixabay
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      В первые дни февраля в республике осадков не ожидается.

      Ижевск. Удмуртия. Ближайшей ночью в Удмуртии серьезно похолодает. По данным пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, столбики термометров опустятся до -19, -24 градусов по Цельсию.

      «Первые два дня февраля в Удмуртии будут холодными, преимущественно без осадков и с тихим ветром. <…> Завтра днем -12, -17 градусов. Местами возможен слабый снег», - отмечают синоптики.

      В ночь на пятницу, 2 февраля, в северных районах похолодает до -27 градусов, в центральных и южных будет от -17 до -22 градусов.

      «В выходные ожидается потепление, осадки и порывистый ветер. <…> В субботу температура воздуха начнет повышаться, усилится ветер. В большинстве районов ожидается снег», - говорится в сообщении.

      В воскресенье и понедельник в Удмуртии тоже будет снежно – метель приведет к снежным заносам на дорогах.

      13:23, 31 января, 2018
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      0
      #Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

       

       

       

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