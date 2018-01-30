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      В Удмуртии по итогам 2017 года снизились объемы строительства

      10:12, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      10:12, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      389
      0
      #бизнес\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      389
      0

      По этому показателю республика заняла 9 место среди регионов Приволжского федерального округа.

      Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года в Удмуртии объемы строительства снизились на 19% по сравнению с 2016 годом.  Как сообщает Удмуртстат, за указанное время выполнены работы на 35,4 млрд рублей.

      Это позволило в прошлом году ввести в эксплуатацию 48 нефтяных скважин, 57,6 км автомобильных дорог с твердым покрытием. В сельском хозяйстве сделаны помещения для крупного рогатого скота на 5 тыс. мест, кормоцехи для животноводства мощностью 36 тонн в сутки, зерносеменохранилища на 4,5 тыс. тонн единовременного хранения, зерносушилки стационарные мощностью 20 тонн в час.

      Также введены 1,2 тыс. кв. м торговых площадей, склады общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

      Из социальных объектов сданы амбулаторно-поликлинические учреждения на 55 посещений в смену, две школы на 1 650 мест.

      Из объектов коммунального назначения введены в эксплуатацию 9,9 км газовых сетей, 900 м водопроводных и 3,1 км канализационных сетей.

      Среди регионов Приволжья Удмуртия по объему строительства в 2017 году заняла 9 место. Лидерами стали Башкортостан (190,1 млрд рублей) и Татарстан (288,1 млрд рублей). в аутсайдерах осталась Республика Марий Эл (12,5 млрд. рублей).

      10:12, 30 января, 2018
      Диана Ворончихина
      389
      0
      #бизнес\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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