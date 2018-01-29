Суд подтвердил незаконность действий Минздрава Удмуртии при закупке лекарств

Ведомство неверно описало препарат, который планировалось приобрести.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд апелляционной инстанции подтвердил незаконность в действиях Минздрава Удмуртской Республики при закупке лекарств. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по республике.

Ранее региональное управление вынесло решение о нарушениях в действиях министерства с доводами о необъективном описании объекта закупки – препарата Эпоэтин альфа. Ведомство включило в документацию об электронном аукционе требования к дозировке лекарственного препарата без возможности поставки товара в аналогичных эквивалентных дозировках и массовых единицах.

Минздрав оспорил решение УФАС в апелляционной инстанции, однако в удовлетворении заявленных требований было отказано.

Отметим, информация об аукционе на сайте госзакупок была размещена ещё в ноябре 2016 года. Цена контракта составила 2 733 010,56 рубля.