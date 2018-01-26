По итогам 2017 года у «Ижавиа» вырос пассажирооборот, но упала занятость кресел

Всего услугами компании воспользовались почти 400 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2017 года у «Ижавиа» на 134,2% увеличился пассажирооборот. Он составил 581 578,51 тыс. пассажирских км, сообщает пресс-служба Росавиации.

Авиакомпания за прошлый год перевезла почти на 90 тыс. пассажиров больше, чем в 2016 году. Всего услугами перевозчика воспользовались 397 225 человек.

Процент занятости пассажирских кресел «Ижавиа» упал на 1,4% и составил 78,2%.

«Аэропорт является воротами республики и основным элементом ее инвестиционной привлекательности. […] Пассажиропоток перевалил за 300 тыс. человек в год и стал инвестиционно привлекательным», - рассказал ранее в ходе рабочего визита в Ижевск Максим Соколов.