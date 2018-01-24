  • $ 56.63 ↑
  • € 69.27 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

      09:48, 24 января, 2018
      Диана Ворончихина
      09:48, 24 января, 2018
      Диана Ворончихина
      509
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#нарушение
      Фото: pixabay.com
      509
      0

      По информации регионального Роспотребнадзора, «предприятие-фантом» распространяет поддельную продукцию во всех субъектах страны.

      Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного сливочного масла. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, «предприятие-фантом» распространяет поддельную продукцию во всех субъектах России.

      Это масло сливочное «Крестьянское» в потребительской упаковке (кашированная фольга), массой нетто 200 грамм, высшего сорта ГОСТ Р52969-2008 производства: ООО «Октябрьский молочный комбинат», адрес производства на этикетке: Пермь, улица Кирпичный завод, 15 литер А, юридический адрес: Тула, улица Октябрьская, 74

      Предприятие по указанному адресу не осуществляет деятельность. Кроме того, работа ООО «Октябрьский молочный комбинат» прекращена 2 ноября 2015 года.

      Также установлен факт производства контрафактного сливочного масла. Его производителем является ИП Соколов А.С., ИНН 632132455525, место фактического производства молочной продукции: Пензенская область, город Каменка, улица Гражданская, 47. 

      09:48, 24 января, 2018
      Диана Ворончихина
      509
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#нарушение

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      10842

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      8611
      22:58, 20 января, 2018

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      8187
      12:29, 17 января, 2018

      Александр Ессен прокоментировал перспективы переноса столицы Удмуртии в Сарапул

      6995
      18:15, 23 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6850
      15:10, 17 января, 2018

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      18:12, 21 января, 2018
      1214

      Начальника кировского ГИБДД задержали по подозрению в мошенничестве на 840 млн рублей

      1164
      09:25, 23 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      1124
      16:12, 17 января, 2018

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1118
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1106
      15:56, 18 января, 2018

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      17:21, 17 января, 2018
      1065

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      999
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      986
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      853
      14:15, 20 января, 2018

      Британца с необычной внешностью избили в Киеве

      729
      19:43, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Водитель автобуса в Удмуртии насмерть сбил пешехода

      Переселение из аварийного барака

      LIVE: Александр Ессен в гостях у ИА «Сусанин»

      23 января, 2018