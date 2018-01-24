Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного масла

По информации регионального Роспотребнадзора, «предприятие-фантом» распространяет поддельную продукцию во всех субъектах страны.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о продаже фальсифицированного сливочного масла. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, «предприятие-фантом» распространяет поддельную продукцию во всех субъектах России.

Это масло сливочное «Крестьянское» в потребительской упаковке (кашированная фольга), массой нетто 200 грамм, высшего сорта ГОСТ Р52969-2008 производства: ООО «Октябрьский молочный комбинат», адрес производства на этикетке: Пермь, улица Кирпичный завод, 15 литер А, юридический адрес: Тула, улица Октябрьская, 74

Предприятие по указанному адресу не осуществляет деятельность. Кроме того, работа ООО «Октябрьский молочный комбинат» прекращена 2 ноября 2015 года.

Также установлен факт производства контрафактного сливочного масла. Его производителем является ИП Соколов А.С., ИНН 632132455525, место фактического производства молочной продукции: Пензенская область, город Каменка, улица Гражданская, 47.