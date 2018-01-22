Автомобилистов Удмуртии предупредили о снежных заносах на дорогах

Водителей просят быть предельно внимательными и не создавать аварийных ситуаций.

Ижевск. Удмуртия. Госавтоинспекция Удмуртии предупредила водителей о плохой видимости и заносах на дорогах из-за сильного снегопада.

Участников дорожного движения просят быть предельно внимательными и не создавать аварийных ситуаций на проезжей части. При выпадении большого количества снега шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь.

Пешеходов просят не торопиться при выходе из общественного транспорта.

«Дождитесь, когда транспорт отойдет от остановки на достаточное расстояние, и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом, малолетних детей берите на руки. При выходе и посадке в общественный транспорт будьте осторожны – под слоем снега на остановочных комплексах может находиться скользкий лед», - говорится в сообщении 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Также автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок.