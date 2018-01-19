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      Производство молока в Удмуртии за 2017 год увеличилось на 4,7%

      15:19, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      15:19, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      265
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко\n#АПК
      265
      0

      За указанный период сельхозорганизации и фермерские хозяйства республики произвели 680,4 тыс. тонн молока.

      Ижевск. Удмуртия. Производство молока в Удмуртии за 2017 год выросло на 4,7%. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели 680,4 тыс. тонн молока.

      На совещаниях в региональном Минсельхозпроде было сказано, что лидерами стали 8 районов: Вавожский, Можгинский, Шарканский, Балезинский, Алнашский, Увинский, Глазовский и Малопургинский. На их долю приходится 54% от республиканского валового производства молока.

      Нужно отметить, что рост объемов производства молока обусловлен увеличением поголовья и его продуктивности. Годовая продуктивность коров выросла в сельхозорганизациях на 156 кг, в фермерских хозяйствах – на 256 кг.

      «В ближайшие 5-7 лет спрос на молоко и молочные продукты будет превышать предложение. Например, только в России дефицит молока оценивается в 8 млн тонн. Безусловно, это огромный рынок и шанс для наших предприятий - закрыть часть этого дефицита. В прошлом году объем произведенного в Удмуртии молока вырос на 30 тысяч тонн, при этом поголовье увеличилось более чем на 2700 голов. Одна из главных задач на ближайшую перспективу - переход от экстенсивного роста к повышению продуктивности за счет внедрения новых технологий в производство и переработку молока», - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

      15:19, 19 января, 2018
      Диана Ворончихина
      265
      0
      #сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#молоко\n#АПК

       

       

       

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