Производство молока в Удмуртии за 2017 год увеличилось на 4,7%

За указанный период сельхозорганизации и фермерские хозяйства республики произвели 680,4 тыс. тонн молока.

Ижевск. Удмуртия. Производство молока в Удмуртии за 2017 год выросло на 4,7%. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, сельхозорганизации и фермерские хозяйства произвели 680,4 тыс. тонн молока.

На совещаниях в региональном Минсельхозпроде было сказано, что лидерами стали 8 районов: Вавожский, Можгинский, Шарканский, Балезинский, Алнашский, Увинский, Глазовский и Малопургинский. На их долю приходится 54% от республиканского валового производства молока.

Нужно отметить, что рост объемов производства молока обусловлен увеличением поголовья и его продуктивности. Годовая продуктивность коров выросла в сельхозорганизациях на 156 кг, в фермерских хозяйствах – на 256 кг.

«В ближайшие 5-7 лет спрос на молоко и молочные продукты будет превышать предложение. Например, только в России дефицит молока оценивается в 8 млн тонн. Безусловно, это огромный рынок и шанс для наших предприятий - закрыть часть этого дефицита. В прошлом году объем произведенного в Удмуртии молока вырос на 30 тысяч тонн, при этом поголовье увеличилось более чем на 2700 голов. Одна из главных задач на ближайшую перспективу - переход от экстенсивного роста к повышению продуктивности за счет внедрения новых технологий в производство и переработку молока», - прокомментировал первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.