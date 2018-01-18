Потепление начнется в Удмуртии в субботу

Ближайшие две ночи станут наиболее холодными на этой неделе.

Ижевск. Удмуртия. Крещенские морозы пришли в Удмуртию. По данным Удмуртского Гидрометцентра, ближайшие две ночи станут наиболее холодными на этой неделе.

Столбики термометров опустятся до -16, -21 градуса по Цельсию. При прояснениях возможно до -25 градусов. Днем в пятницу будет от -14 до -19 градусов.

«В субботу начнется постепенное потепление, местами ожидается небольшой снег. В ночь на воскресенье снег прогнозируется повсеместный, усилится ветер», - отмечают синоптики.

В последний день недели температура воздуха составит от -6 до -11 градусов.