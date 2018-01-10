В Удмуртии пройдут гонки на собачьих упряжках «Январская метель 2018»

В соревнованиях примут участие хаски, самоеды, маламуты и другие породы собак.

Ижевск. Удмуртия. Гонки на собачьих упряжках «Январская метель 2018» пройдут в Удмуртии 13 и 14 января. В соревнованиях примут участие хаски, самоеды, маламуты и другие породы собак, сообщают организаторы.

Старт гонок начнется в 11:00. Спортсмены будут соревноваться на лыжах и нартах на дистанциях: 5 км, 7 км, 40 км и 80 км.

Победителем гонок объявят спортсмена, который покажет наименьшее время при прохождении дистанций по сумме двух дней.

На месте соревнований организаторы откроют торговые ряды с выпечкой, чаем, шашлыками. Желающие смогут прокатиться на собаках, снегоходах и аттракционах.

Гонки пройдут в деревне Жеребенки.

Программа мероприятия:

13 января:

10:00 – 10.30 Торжественное открытие. Парад участников.

10:30 – 11:00 Интерактивная музыкальная программа «Старый Новый год»

11:00 Старт (упряжки, лыжники) 40 км, 80 км

11:30 Старт (упряжки, лыжники) 5км, 7 км

12:00 – 13:00 Игры, забавы, развлечения, мастер - классы ДПИ

12:30 – 13:00 Финиш участников

13:00 – 13:30 Потешные гонки, VIP забег.

13:30 – 14:00 Показательные выступления Кинологического центра МВД России по Удмуртской Республике.

14 января:

05:00 Старт (упряжки) 80 км

08:00 Старт (лыжники/упряжки) 40 км

10:00 Старт (упряжки/лыжники) 5км, 7 км

12:00 – 13:00 Финиш участников

12:00- 14.30 Игровые площадки, концерт, розыгрыш лотереи, старт забега 1км

13:00 – 14:30 Детские старты

13:30 – 14.00 Потешные гонки

14:30 – 15.00 Закрытие, награждение победителей