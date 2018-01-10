В Удмуртии пройдут гонки на собачьих упряжках «Январская метель 2018»

В соревнованиях примут участие хаски, самоеды, маламуты и другие породы собак.
Ижевск. Удмуртия. Гонки на собачьих упряжках «Январская метель 2018» пройдут в Удмуртии 13 и 14 января. В соревнованиях примут участие хаски, самоеды, маламуты и другие породы собак, сообщают организаторы.
Старт гонок начнется в 11:00. Спортсмены будут соревноваться на лыжах и нартах на дистанциях: 5 км, 7 км, 40 км и 80 км.
Победителем гонок объявят спортсмена, который покажет наименьшее время при прохождении дистанций по сумме двух дней.
На месте соревнований организаторы откроют торговые ряды с выпечкой, чаем, шашлыками. Желающие смогут прокатиться на собаках, снегоходах и аттракционах.
Гонки пройдут в деревне Жеребенки.
Программа мероприятия:
13 января:
10:00 – 10.30 Торжественное открытие. Парад участников.
10:30 – 11:00 Интерактивная музыкальная программа «Старый Новый год»
11:00 Старт (упряжки, лыжники) 40 км, 80 км
11:30 Старт (упряжки, лыжники) 5км, 7 км
12:00 – 13:00 Игры, забавы, развлечения, мастер - классы ДПИ
12:30 – 13:00 Финиш участников
13:00 – 13:30 Потешные гонки, VIP забег.
13:30 – 14:00 Показательные выступления Кинологического центра МВД России по Удмуртской Республике.
14 января:
05:00 Старт (упряжки) 80 км
08:00 Старт (лыжники/упряжки) 40 км
10:00 Старт (упряжки/лыжники) 5км, 7 км
12:00 – 13:00 Финиш участников
12:00- 14.30 Игровые площадки, концерт, розыгрыш лотереи, старт забега 1км
13:00 – 14:30 Детские старты
13:30 – 14.00 Потешные гонки
14:30 – 15.00 Закрытие, награждение победителей