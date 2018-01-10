253 дома в Удмуртии ожидают капремонта в этом году

На реконструкцию зданий будет направлено почти полмиллиарда рублей накопленных собственниками взносов.

Ижевск. Удмуртия. Капитальный ремонт 253 многоквартирных домов Удмуртии планируют сделать в 2018 году. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта республики, на эти цели направят почти полмиллиарда накопленных собственниками взносов.

Постановлением правительства Удмуртии утвержден следующий перечень ремонтируемых домов по муниципальным образованиям: Ижевск – 62 дома, Воткинск – 18, Глазов – 24, Сарапул – 12, Можга – 13, Глазовский район – 12, Завьяловский район – 25, Алнашский район – 5, Балезинский район – 7, Воткинский район – 5, Каракулинский район – 7, Граховский район – 1, Дебесский район – 1, Игринский район – 5, Камбарский район – 6, Кезский район – 5, Вавожский район – 1, Кизнерский район – 3, Киясовский район – 4, Малопургинский район – 6, Красногорский район – 1, Можгинский район – 7, Сарапульский район – 2, Селтинский район – 1, Увинский район – 4, Шарканский район – 5, Юкаменский район – 1, Якшур-Бодьинский район – 5, Ярский район – 6.

В настоящее время проходит процедуру согласования проведения капремонта с собственниками и контролирующими организациями (Управляющими компаниями, ТСЖ, администрациями МО, УРЦЦ). Позже будут объявлены электронные торги на выбор подрядчиков.