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      253 дома в Удмуртии ожидают капремонта в этом году

      16:50, 10 января, 2018
      Диана Ворончихина
      16:50, 10 января, 2018
      Диана Ворончихина
      501
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#капремонт\n#деньги
      501
      0

      На реконструкцию зданий будет направлено почти полмиллиарда рублей накопленных собственниками взносов.

      Ижевск. Удмуртия. Капитальный ремонт 253 многоквартирных домов Удмуртии планируют сделать в 2018 году. Как сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта республики, на эти цели направят почти полмиллиарда накопленных собственниками взносов.

      Постановлением правительства Удмуртии утвержден следующий перечень ремонтируемых домов по муниципальным образованиям: Ижевск – 62 дома, Воткинск – 18, Глазов – 24, Сарапул – 12, Можга – 13, Глазовский район – 12, Завьяловский район – 25, Алнашский район – 5, Балезинский район – 7, Воткинский район – 5, Каракулинский район – 7, Граховский район – 1, Дебесский район – 1, Игринский район – 5, Камбарский район – 6, Кезский район – 5, Вавожский район – 1, Кизнерский район – 3, Киясовский район – 4, Малопургинский район – 6, Красногорский район – 1, Можгинский район – 7, Сарапульский район – 2, Селтинский район – 1, Увинский район – 4, Шарканский район – 5, Юкаменский район – 1, Якшур-Бодьинский район – 5, Ярский район – 6.

      В настоящее время проходит процедуру согласования проведения капремонта с собственниками и контролирующими организациями (Управляющими компаниями, ТСЖ, администрациями МО, УРЦЦ). Позже будут объявлены электронные торги на выбор подрядчиков. 

      16:50, 10 января, 2018
      Диана Ворончихина
      501
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#капремонт\n#деньги

       

       

       

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