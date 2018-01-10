Татьяна Кислицына представит Удмуртию на конкурсе «Татьяна Поволжья 2018»

«На конкурс я мечтала попасть со школьной скамьи», - поделилась с «Сусаниным» девушка.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртскую Республику на ежегодном межрегиональном конкурсе «Татьяна Поволжья 2018» представит Татьяна Кислицына. В этом году фестиваль пройдёт с 21 по 25 января в Чувашском государственном университете имени Ульянова.

Главной целью конкурса является выявление творчески одаренных студенток вузов Приволжского федерального округа.

Девушкам предстоит продемонстрировать свои таланты в шести категориях: «Визитка», «Видеоролик», «Танцевальное дефиле», конкурсе талантов, дефиле «Мифический герой моего края» и конкурсе социальных проектов.





Как рассказала Татьяна Кислицына информационному агентству «Сусанин», она и ранее участвовала в конкурсах красоты. Кроме того, девушка с 3 лет училась игре на фортепиано и вокалу, а также увлекалась конькобежным спортом. Сейчас участница фестиваля активно занимается общественной деятельностью в республиканской организации «Родники».

На сегодняшний день 19-летняя красавица учится в Удмуртском госуниверситете на факультете «Институт социальных коммуникаций».