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      Татьяна Кислицына представит Удмуртию на конкурсе «Татьяна Поволжья 2018»

      14:57, 10 января, 2018
      Анна Торхова
      14:57, 10 января, 2018
      Анна Торхова
      494
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#конкурс красоты
      Фото: vk.com/idtanyayayayayaya
      494
      0

      «На конкурс я мечтала попасть со школьной скамьи», - поделилась с «Сусаниным» девушка.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртскую Республику на ежегодном межрегиональном конкурсе «Татьяна Поволжья 2018» представит Татьяна Кислицына. В этом году фестиваль пройдёт с 21 по 25 января в Чувашском государственном университете имени Ульянова.

      Главной целью конкурса является выявление творчески одаренных студенток вузов Приволжского федерального округа.

      Девушкам предстоит продемонстрировать свои таланты в шести категориях: «Визитка», «Видеоролик», «Танцевальное дефиле», конкурсе талантов, дефиле «Мифический герой моего края» и конкурсе социальных проектов.

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      Как рассказала Татьяна Кислицына информационному агентству «Сусанин», она и ранее участвовала в конкурсах красоты. Кроме того, девушка с 3 лет училась игре на фортепиано и вокалу, а также увлекалась конькобежным спортом. Сейчас участница фестиваля активно занимается общественной деятельностью в республиканской организации «Родники».

      На сегодняшний день 19-летняя красавица учится в Удмуртском госуниверситете на факультете «Институт социальных коммуникаций».

      14:57, 10 января, 2018
      Анна Торхова
      494
      0
      #Ижевск\n#конкурс\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#конкурс красоты

       

       

       

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